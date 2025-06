Euro 2032 il ministro Abodi | Il Sud non potrà mancare e Napoli è il cuore del Sud e dell’Italia

Il Ministro Abodi ha sottolineato con determinazione che il Sud non potrà mancare nell'organizzazione di Euro 2032, con Napoli come cuore pulsante di questa manifestazione storica. La corsa per selezionare i cinque stadi più idonei è aperta, tra progetti e sfide, ma il Sud si prepara a brillare. È il momento di scoprire chi conquisterà un posto in questa grande festa del calcio italiano.

“La Federazione dovrà indicare 5 stadi all'Uefa, 3 città sono leggermente in vantaggio. Torino è uno stadio già pronto, Roma con l'Olimpico dovrà fare qualcosa, anche se ci aspettiamo che qui nascerà almeno un altro stadio. Napoli è in competizione, Milano dovrà sciogliere l'equivoco di San Siro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Euro 2032, il ministro Abodi: “Il Sud non potrà mancare e Napoli è il cuore del Sud e dell’Italia”

