Estorsione a luci rosse sul web ragazza di 23 anni smascherata dai carabinieri

Una giovane di 23 anni coinvolta in un caso di estorsione a luci rosse sul web è stata smascherata dai carabinieri di Porto San Giorgio. L’indagine ha rivelato un inquietante ricatto online, che avrebbe potuto mettere in serio pericolo la privacy e la reputazione della vittima. La bravura delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere questa triste vicenda prima che si trasformasse in un grave crimine digitale. Ecco come è andata...

Porto San Giorgio (Fermo), 8 giugno 2025 - Dopo aver adescato un giovane di Porto San Giorgio attraverso il servizio di messaggistica " Telegram ", è riuscita a farsi inviare dalla vittima immagini e video intimi, minacciandolo poi di diffondere tale materiale sul web se non le avesse versato la somma di 500 euro su carta PostePay a lei riconducibile. Il giovane, però, non ha ceduto al ricatto e si è rivolto ai carabinieri, che hanno smascherato la sexy malvivente. Nei guai è finita una 23enne di origini piemontesi che i militari dell’Arma della stazione di Porto San Giorgio hanno denunciato alla Procura della Repubblica per estorsione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Estorsione a luci rosse sul web, ragazza di 23 anni smascherata dai carabinieri

