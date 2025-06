Estate Maddalonese | tre mesi di musica teatro cinema e food

L’Estate Maddalonese si prepara a illuminare le serate di giugno con un vibrante mix di musica, teatro, cinema e delizie gastronomiche. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di cultura e divertimento, grazie alla passione e all’impegno di Caterina Ventrone e delle associazioni locali. Preparatevi a scoprire un mosaico di eventi che daranno lustro alla nostra comunità e creeranno ricordi indimenticabili per residenti e visitatori.

Sarà giugno il mese in cui prenderà il via l’Estate Maddalonese, un ricchissimo cartellone di eventi pensato e programmato dall’assessore ai grandi eventi Caterina Ventrone, in collaborazione con la Pro Loco “San Michele”, costola istituzionale dell’Ente e con numerosissime associazioni del. 🔗 Leggi su Casertanews.it