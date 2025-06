estate coi big di orientoccidente bisio rondelli flame parade e godano dei marlene kuntz

L’estate nel Valdarno Superiore si accende con l’energia di Orientoccidente, il festival itinerante che ogni anno porta sul palco artisti di fama internazionale come Big di Orientoccidente, Bisio, Rondelli, Flame Parade e i Maraine Kuntz. Alla sua 21ª edizione, questa rassegna culturale promette momenti di pura ispirazione, contaminando generi e culture. Un appuntamento imperdibile per chi ama vivere l’estate all’insegna della musica e della scoperta. I comuni...

Con l’arrivo dell’estate torna Orientoccidente e lo fa proponendo un cartellone di altissimo livello. La rassegna culturale itinerante, giunta alla sua ventunesima edizione, è ormai un appuntamento fisso che coinvolge i comuni del Valdarno Superiore, aretino e fiorentino. Il progetto, come ricordato dal patron della Materiali Sonori Giampiero Bigazzi, intende promuovere la contaminazione musicale, la canzone d’autore e la world music. I comuni del Valdarno aretino coinvolti questa estate saranno San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Cavriglia, Loro Ciuffenna e Bucine. Castelfranco Piandiscò è stato invece toccato dall’anteprima andata in scena lo scorso 18 maggio con il rock in bottega alla Macelleria Buccianti Giulio, ospiti il duo folk statunitense composto da Alice Howe e Freebo. 🔗 Leggi su Lanazione.it