Espulso dopo 9 anni di carcere per violenza sessuale | a Como il blitz dei rimpatri

Dopo quasi un decennio di detenzione, un uomo coinvolto in accuse di violenza sessuale a Como viene ora espulso grazie all’intensificazione dei controlli della polizia di Stato. La strategia di sicurezza adottata, in linea con le direttive nazionali, ha portato a operazioni mirate sul territorio, garantendo maggiore vigilanza e tutela per la comunità. Un esempio concreto di come le autorità rafforzino il loro impegno nella lotta alla criminalità per rendere le nostre città più sicure e serene.

La polizia di stato di Como, in linea con la strategia del dipartimento della pubblica sicurezza e con le indicazioni emerse dalle riunioni di coordinamento in prefettura, ha intensificato in questi giorni i controlli sul territorio. In particolare, l'attenzione si è concentrata su cittadini.

