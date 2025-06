Esonero Spalletti l’Italia spinge per Ranieri come nuovo ct! L’alternativa è un altro ex Inter | il punto

L’esonero di Spalletti come ct dell’Italia ha scosso il mondo del calcio, aprendo un dibattito acceso sulle prossime scelte. La Nazionale spinge forte per Claudio Ranieri come nuovo commissario tecnico, ma un’altra figura di spicco, ex Inter, si fa strada come possibile alternativa. Quale volto guiderà l’Italia verso i prossimi traguardi? Il punto sul futuro del nostro calcio è ancora tutto da scrivere.

sul prossimo commissario tecnico. L’ esonero di Luciano Spalletti dall’incarico di ct della Nazionale è stato un po’ un fulmine a ciel sereno nella giornata di oggi (nonostante le voci su un suo possibile addio dopo la gara di domani contro la Moldavia valevole per la qualificazione ai Mondiali). Due i nomi principali come suoi eredi nel ruolo di commissario tecnico dell’Italia, entrambi con un passato all’ Inter: il primo nome sulla lista è quello di Claudio Ranieri, il secondo quello di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esonero Spalletti, l’Italia spinge per Ranieri come nuovo ct! L’alternativa è un altro ex Inter: il punto

