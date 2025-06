Esercito operazione Strade Sicure | cambio al vertice del Raggruppamento Piemonte - Liguria

In un momento di grande importanza per l’Operazione Strade Sicure, il 32° Reggimento Genio di Fossano assume il comando nel Piemonte-Liguria, sostituendo il Reggimento Nizza Cavalleria (1°). Con entusiasmo e dedizione, il Colonnello Silvestro Cittadino prende le redini di questa missione fondamentale, rafforzando la presenza delle forze armate sul territorio. Un passaggio di testimone che segna un nuovo capitolo nella sicurezza e nell’impegno del nostro esercito.

Il 32° Reggimento Genio di Fossano sostituisce il Reggimento Nizza Cavalleria (1°) Bellinzago Novarese 1° giugno 2025 – Il Colonnello Silvestro Cittadino, Comandante del 32° Reggimento Genio di Fossano, con l’avvicendamento avvenuto oggi dopo una breve cerimonia, è il nuovo Comandante del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Esercito, operazione “Strade Sicure”: cambio al vertice del Raggruppamento Piemonte - Liguria

In questa notizia si parla di: Esercito Operazione Strade Sicure

