Escursioniste si perdono lungo la Ferrata della Memoria

Due escursioniste si sono trovate in grave difficoltà lungo la ferrata della memoria a Gardona di Castellavazzo, nel cuore di Longarone. Dopo aver smarrito il sentiero durante il rientro, si sono ritrovate bloccate, generando momenti di apprensione tra i soccorritori. La loro determinazione e il tempestivo intervento dei soccorritori sono stati fondamentali per garantire la loro sicurezza e riportarle al sicuro. La loro esperienza ci ricorda l’importanza di prepararsi adeguatamente prima di affrontare percorsi avventurosi.

Attimi di apprensione nelle scorse ore a Gardona di Castellavazzo, nel comune di Longarone, dove due escursioniste, una 32enne e una 55enne, sono rimaste bloccate dopo aver smarrito il sentiero durante il rientro dalla Ferrata della Memoria. Le due donne, dopo aver perso la traccia corretta.

