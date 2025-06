Escursione nel Parco del Delta Anc alla scoperta della ’Canalizza’

Vivere un’esperienza immersi nella natura incontaminata del Parco del Delta del Po è qualcosa di unico e affascinante. Questa mattina di venerdì, un gruppo di quaranta-sei soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, provenienti da Lagosanto, Ferrara e Mordano, ha dato vita a un'avventura indimenticabile. Salpati dal porto di Gorino sulla motonave Smeraldo, hanno iniziato un emozionante viaggio tra le acque del Po e le meraviglie della canalizza, alla scoperta di un patrimonio naturalistico di straordinaria bellezza.

Nella mattinata di venerdì un gruppo di quarantasei soci dell' Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Lagosanto, presieduta dal Luogotenente Vincenzo Orsini unitamente a quelli della sezione di Ferrara e Mordano dal bolognese hanno fatto una suggestiva escursione nel Parco del Delta del Po. Salpata dal porto di Gorino la comitiva si è imbarcata sulla motonave Smeraldo, per effettuare una navigazione prima costeggiando il Po, dall'interno delle Valli di Gorino, lungo la cosiddetta "Canalizza" e poi rientrando all'interno delle valli fino a raggiungere la Lanterna Vecchia e successivamente il Faro.

