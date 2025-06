Errani si commuove dopo il ringraziamento di Paolini | “Mi hai reso una giocatrice migliore”

Un sorriso, un abbraccio e lacrime di gioia: la scena al Roland Garros tra Errani e Paolini incarna l’essenza dello sport, fatta di emozioni sincere e affetto autentico. Quando le parole vengono sostituite dalle emozioni, si svela il vero valore delle relazioni umane nel mondo del tennis. La loro storia di collaborazione e amicizia sta scrivendo un capitolo indimenticabile. Continua a leggere.

Paolini ringrazia Errani dopo la vittoria nel doppio al Roland Garros, la tennista bolognese si emoziona e non trattiene le lacrime: "Sei una leggenda per me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

