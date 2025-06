Errani-Paolini trionfano al Roland Garros Sarita leggendaria | otto titoli slam in doppio

a vittoria che consacra la loro ascesa nel panorama tennistico internazionale. Con questa impresa, Errani e Paolini scrivono una nuova pagina di storia, dimostrando che il talento e la tenacia possono superare ogni ostacolo. La loro leggendaria avventura ai quarti di finale si arricchisce di un nuovo capitolo: il trionfo al Roland Garros rappresenta solo l'inizio di un grande futuro insieme.

Parigi, 8 giugno 2025 –  Sara Errani e Jasmine Paolini infinite: le azzurre del tennis hanno battuto Anna Danilina e Aleksandra Krunic nella finale del doppio femminile del Roland Garros (6-4 2-6 6-0), laureandosi campionesse nella città che l'estate scorsa le ha viste conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E' il primo slam vinto dalla coppia azzurra, che si prende così la rivincita dopo la finale persa lo scorso anno, succulenta ciliegina sulla torta di una stagione già da incorniciare. Solo un mese fa Errani Paolini festeggiavano il titolo agli Internazionali BNL d'Italia.  Sul Philippe Chatrier oggi è andato in scena un match sulle montagne russe, con le italiane che fanno la differenza nel primo set e poi vanno in crisi nel secondo.

