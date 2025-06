Errani-Paolini trionfano al Roland Garros battute in finale Danilina-Krunic

Parigi si veste di trionfo azzurro: Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono una pagina indimenticabile della storia del tennis italiano, conquistando il loro primo titolo Slam al Roland Garros. Dopo mesi di dedizione e sacrifici, le due campionesse hanno superato avversarie di grande livello, restituendo all’Italia un sorriso di gioia e orgoglio. Un risultato che consacra la coppia come simbolo di forza e determinazione nel panorama internazionale...

Parigi, 8 giugno 2025 –  Sara Errani e Jasmine Paolini infinite: le azzurre del tennis hanno battuto Anna Danilina e Aleksandra Krunic nella finale del doppio femminile del Roland Garros (6-4 2-6 6-0), laureandosi campionesse nella cittĂ che l'estate scorsa le ha viste conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E' il primo slam vinto dalla coppia azzurra, che si prende così la rivincita dopo la finale persa lo scorso annol, succulenta ciliegina sulla torta di una stagione giĂ da incorniciare. Solo un mese fa Errani Paolini festeggiavano il titolo agli Internazionali BNL d'Italia.  Sul Philippe Chatrier oggi è andato in scena un match sulle montagne russe, con le italiane che fanno la differenza nel primo set e poi vanno in crisi nel secondo.

