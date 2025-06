Errani Paolini-Danilina Krunic | orario precedenti e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un nuovo capitolo della loro straordinaria carriera, arrivando in finale a Roland Garros 2025. La sfida, in programma domenica 8 giugno, le vedrà affrontare le avversarie kazaka Anna Danilina e serba Aleksandra Krunic. Una partita imperdibile per gli appassionati di tennis: scopri orario e dove seguirla in tv per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante finale.

(Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini in finale al Roland Garros 2025. oggi, domenica 8 giugno, le tenniste azzurre sfidano la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic nell'ultimo atto del tabellone di doppio femminile dello Slam parigino. Errani e Paolini, reduci dal trionfo agli Internazionali di Roma, sono arrivate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

