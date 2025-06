Errani-Paolini che magia! La coppia azzurra vince il Roland Garros e conquista il primo titolo Slam in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini confermano il loro brillante stato di forma, regalando all’Italia un nuovo trionfo nel doppio femminile al Roland Garros dopo 13 anni. La coppia azzurra, con determinazione e talento, ha superato avversarie di alto livello in tre emozionanti set, coronando un percorso di successi che si arricchisce di un meritato titolo Slam. Un risultato che testimonia come la passione e la dedizione possano ancora scrivere pagine memorabili nel tennis italiano.

La stagione d’oro di Sara Errani e Jasmine Paolini non poteva che continuare così. Dopo 13 anni, la magica coppia azzurra riporta in mano all’Italia il trofeo del doppio femminile al Roland Garros, vincendo in 3 set contro Anna Danilina e Aleksandra Krunic. Un risultato tanto sognato dopo l’occasione mancata nella finale di un anno fa, persa contro Coco Gauff e Kate?ina Siniaková, che oggi è diventato realtà. Reduci dal successo olimpico e dalla vittoria agli Internazionali di Roma, le azzurre conquistano il loro primo titolo Slam, il sesto in carriera per la veterana Errani, vincitrice anche del doppio misto con Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Errani-Paolini, che magia! La coppia azzurra vince il Roland Garros e conquista il primo titolo Slam in doppio

