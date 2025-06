Errani Paolini balzano al n 1 nella classifica WTA Race! Qualificazione per le Finals quasi in cassaforte

Sara Errani e Jasmine Paolini dominano la Race WTA di doppio, salendo al primo posto grazie alla vittoria a Roland Garros. Con questo exploit, le due azzurre si avvicinano sempre di più alla qualificazione alle Finals di fine anno, con una prospettiva che diventa ormai quasi certa. La loro performance straordinaria dimostra come il talento e la determinazione possano aprire le porte ai palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale. Un traguardo meritatissimo per queste campionesse italiane!

Il successo al Roland Garros consente a Sara Errani e Jasmine Paolini di essere praticamente certe di essere presenti alle Finals WTA di fine anno: in quanto campionesse in un torneo del Grand Slam, infatti, alle azzurre potrebbe anche bastare un piazzamento tra le prime 20 a fine stagione. Le azzurre, però, con la vittoria di Parigi si portano in testa alla Race WTA di doppio, la graduatoria che prende in considerazione soltanto i risultati del 2025: Errani e Paolini, dunque, hanno ottime possibilità di rientrare tra le prime sette coppie, che hanno un posto assicurato al torneo di fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini balzano al n.1 nella classifica WTA Race! Qualificazione per le Finals quasi in cassaforte

