Errani e Paolini vincono il doppio al Roland Garros | sconfitte Dalinina e Krunic

Jasmine Paolini e Sara Errani scrivono una pagina memorabile nel tennis italiano conquistando il titolo di doppio femminile al Roland Garros. Dopo una finale combattuta contro Dalinina e Krunic, le due campionesse hanno dimostrato talento e determinazione, portando a casa il trofeo sulla suggestiva terra rossa di Parigi. La loro vittoria non è solo un trionfo personale, ma anche un orgoglio per tutto il movimento tennistico nazionale, confermando il loro status di protagoniste indiscusse del circuito internazionale.

Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Parigi: hanno vinto loro il doppio femminile contro Anna Dalinina e Aleksandra Krunic. Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto in finale in tre set contro la kazaka Anna Dalinina e la serba Aleksandra Krunic. Si sono così laureate come campionesse del doppio femminile al Roland Garros. La coppia ha perciò trionfato allo Slam sulla terra rossa di Parigi: la finale è terminata così 6-4, 2-6, 6-1 e le azzurre hanno così conquistato lo Slam francese salendo sul tetto del mondo del tennis. Errani e Paolini trionfano a Parigi: il doppio femminile è tutto italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

