Errani e Paolini strepitose vincono la finale di doppio al Roland Garros | è il primo Slam di coppia

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono una pagina memorabile del tennis italiano conquistando il loro primo titolo slam di doppio a Roland Garros. Con grinta e talento, hanno superato avversarie di calibro, regalando un’emozione indimenticabile a tutto il pubblico. Un risultato che consacra la loro collaborazione e apre nuove prospettive nel panorama tennistico internazionale. La storia di questa coppia è appena iniziata, e le grandi vittorie sono ancora da scrivere.

Sara Errani e Jasmine Paolini incantano Parigi e vincono la finale di doppio del Roland Garros: battute Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-4 2-6 6-1.

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

ULTIM'ORA TENNIS Errani/Paolini vincono il WTA 1000 di Roma Battute in finale Kudermetova/Mertens (6-4, 7-5) Secondo successo consecutivo al Foro Italico

VITTORIA Sara Errani e Jasmine Paolini vincono la finale del doppio femminile agli Internazionali d'Italia contro Kudermetova e Mertens con il punteggio di 6-4 7-5. Le azzurre si aggiudicano il 2^ titolo consecutivo di doppio femminile nella capitale ital

Trionfo in doppio, Errani-Paolini vincono il Roland Garros - Le azzurre battono in finale Danilina/Krunic (6-4, 2-6, 6-1). Oggi si chiude la kermesse parigina, alle 15 la sfida Sinner-Alcaraz, i primi due al mondo per vincere lo Slam sulla terra battuta

Roland Garros, le finali: Errani/Paolini vincono il primo set, alle 15 la sfida Sinner vs Alcaraz - 2° set: DanilinaKrunic avanti 5-2 Secondo break per la kazaka e la serba che si portano 5-2 in questo secondo set che sta scivolando via dalle mani delle italiane purtroppo anche a una serie di errori

Roland Garros, trionfo di Errani-Paolini nel doppio femminile - Roland Garros, trionfo di Errani-Paolini nel doppio femminile. Battuta la coppia Dalinina-Krunic in tre set col punteggio di 6-4, 2-6, 6-0.