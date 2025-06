errani e paolini regine di parigi

Sara Errani e Jasmine Paolini scrivono un'altra brillante pagina della storia del tennis italiano, conquistando il titolo di doppio al prestigioso Roland Garros di Parigi. Con una vittoria emozionante in tre set, le due campionesse dimostrano tutta la loro determinazione e talento, aggiungendo un altro trofeo al loro straordinario 2025. È un traguardo che conferma il loro status di regine sulla terra battuta e ci riempie di orgoglio.

AGI - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale di doppio al Roland Garros di Parigi battendo 6-4 2-6 6-1 il duo composto dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic dopo due ore e 16 minuti. E' la terza volta, in questo felice 2025, che le azzurre portano a casa un trofeo: era già successo il 18 maggio scorso agli Internazionali di Roma e il 15 febbraio a Doha. Ma Errani in questo torneo di Parigi aveva già trionfato nella finale di doppio misto con Andrea Vavassori. Per la coppia italiana si tratta del primo titolo Slam. Con questo successo ErraniPaolini confermano il loro grande feeling con la capitale francese dopo l'oro vinto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.