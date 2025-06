Erosione si muove la Provincia | Una sfida non più rinviabile Ora piano a lungo periodo

L'erosione costiera e l’innalzamento del livello del mare rappresentano sfide urgenti che richiedono azioni concrete e pianificazioni di lungo termine. Durante il primo incontro del progetto europeo ’Tratt’eau’ ad Antibes, il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha sottolineato l’importanza di un approccio strategico condiviso tra Francia, Corsica e Italia. È tempo di agire con decisione per proteggere il nostro territorio e il futuro delle comunità costiere.

Erosione costiera e innalzamento del mare: serve programmazione di lungo periodo. E’ quanto ha detto il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ad Antibes, in Francia, durante l’incontro inaugurale del progetto europeo ’ Tratt’eau ’, l’iniziativa transfrontaliera che coinvolge enti e istituzioni di Francia, Corsica e Italia, accomunati dalla necessità di affrontare i crescenti rischi legati all’erosione. Alla riunione, ospitata nella suggestiva cornice del porto Vauban, hanno preso parte anche il presidente Lorenzetti con Luca Anghelè e Daniele Orsini, referenti del progetto per la Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Erosione, si muove la Provincia: "Una sfida non più rinviabile. Ora piano a lungo periodo"

