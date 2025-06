Ero uscito per fumare Ho sentito i rantoli

Ero uscito per fumare, quando un rantolo improvviso ha attirato la mia attenzione. Era mezzanotte e mezza circa, e il silenzio della strada è stato squarciato da suoni sospetti. Un residente di via Don Vercesi, testimone diretto, ci rivela in prima persona le terribili scene che hanno seguito l’omicidio di Abdullatif Soubai, offrendo uno sguardo crudo e toccante sulla notte fatale. Un racconto che ci lascia con il fiato sospeso...

"Ero sceso per strada per fumare una sigaretta. Sarà stata l'una e mezza di notte, al massimo le due". Inizia così il racconto di uno degli abitanti di via Don Vercesi, diventato testimone oculare di quello che è accaduto dopo l'omicidio di Abdullatif Soubai. Un racconto in presa diretta che ha fatto a noi e ai carabinieri un residente del palazzo di fronte. "Ho visto un ragazzo giovane col cellulare in mano. Aveva la voce concitata. Ha chiamato lui i soccorsi. "Venite subito. C'è un uomo a terra, che non si muove", ha detto. Poi ha aggiunto che era pieno di sangue. Io l'ho sentito rantolare. La vittima, intendo.

