Eraldo Affinati | Ai migranti nelle nostre scuole insegniamo l’italiano e la fiducia Così la letteratura diventa civiltà

Geraldo Affinati, con la sua visione lungimirante, ha seminato nelle scuole un messaggio potente: l’insegnamento dell’italiano e della fiducia ai migranti diventa il passo fondamentale per trasformare la letteratura in civiltà. In un mondo in costante movimento, le parole sono ponti che uniscono culture e cuori, creando un domani più inclusivo e comprensivo. È questa l’eredità che lasciamo alla nostra società, oggi più che mai.

Eraldo Affinati, scrittore, insegnante e figura di spicco della pedagogia contemporanea, insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi, docente, ha fondato nel 2008 a Roma la scuola Penny Wirton (dal titolo di un romanzo per ragazzi di Silvio D'Arzo) per l' insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti.

Eraldo Affinati: "Ai migranti nelle nostre scuole insegniamo l’italiano e la fiducia. Così la letteratura diventa civiltà" - Lo scrittore tra i protagonisti di “Seminare Idee“ racconta l’esperienza delle “Penny Wirton“ "Agli studenti non diamo una classe, diamo una persona. E sono loro che fanno crescere noi". Riporta quotidiano.net

Eraldo Affinati presenta la scuola per migranti Penny Wirton: “Un insegnante, un libro e una penna possono ancora cambiare il mondo” - Da quindici anni a questa parte, prima a Roma poi in oltre 60 città, dalla Sicilia al Ticino, Bologna compresa, i migranti che ... nel 2008 dallo scrittore Eraldo Affinati insieme alla moglie ... Si legge su bologna.repubblica.it

Eraldo Affinati, la parola agli sguardi - L'equipe "Pardes" dell'Issr "Alberto Marvelli" presenta lo scrittore Eraldo Affinati per la quarta tappa ... della lingua italiana ai giovani migranti, per la quarta tappa della rassegna "In ... Da ilrestodelcarlino.it

