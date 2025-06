Era scomparso da giorni trovato morto sotto al ponte di Casa Corazza

La tragica scoperta sotto il ponte di Casa Corazza ha sconvolto la comunità di Amandola. Il giovane senegalese, regolare e conosciuto in zona, era scomparso da giorni senza lasciare tracce, suscitando preoccupazione tra amici e colleghi. La sua morte, avvolta nel mistero, apre uno squarcio su un dolore profondo e su un'area ancora da chiarire. La comunità si stringe intorno al ricordo di questo giovane, mentre le indagini proseguono per fare luce sulle cause di questa tragedia.

Era sparito da alcuni giorni un giovane uomo di circa trent’anni di origini senegalesi regolare in Italia e residente in Amandola, purtroppo il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel pomeriggio di venerdì. Il giovane uomo era stabilmente residente nella città montana da oltre un anno e lavorava per una ditta della zona, ma da alcuni giorni non aveva fatto perdere le sue tracce, un allontanamento volontario, ma questo aveva indotto colleghi e conoscenti a segnalare la sua scomparsa. Per questo si era messa in moto la macchina dei soccorsi, con i carabinieri e i vigili del fuoco dell’area montana che hanno avviato le ricerche nella zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Era scomparso da giorni, trovato morto sotto al ponte di Casa Corazza

