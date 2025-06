Era lì ne sono sicuro Giallo di Villa Pamphili si cerca una donna vestita di nero

Era un sabato pomeriggio qualunque a Villa Pamphili, con il sole caldo e le famiglie che godevano di relax. Ma all’improvviso, un orrore sconvolge tutto: un macabro ritrovamento che ha lasciato tutti senza parole. Quello che sembrava un gioco innocente si è trasformato in un incubo reale, aprendo una drammatica indagine. Ecco cosa è successo quella tragica giornata.

Sembrava un sabato pomeriggio qualunque a Villa Pamphili. Sole, bambini, picnic, gente che corre. Poi l’orrore, improvviso, come uno squarcio in un telo sereno. Erano le 16 del 7 giugno quando alcuni passanti hanno fatto la macabra scoperta: “Pensavamo fosse un bambolotto dimenticato da qualche ragazzino. Poi, quando ci siamo avvicinati, abbiamo capito. E chiamato i soccorsi “, raccontano. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati polizia, vigili del fuoco, medici e infermieri del 118. “Hanno cercato di rianimarla. Ma la piccola era già morta”, dicono. Aveva il braccino sinistro piegato sopra la testa, racchiusa in un sacco nero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

