Equitazione definito il quartetto dell’Italia per la League of Nations di Rotterdam

si presenta con grande entusiasmo e determinazione, pronta a fare la differenza sul campo. La squadra azzurra, forte di un quartetto di talenti e passione, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo in questa prestigiosa competizione internazionale. La sfida di Rotterdam promette spettacolo e emozioni, e gli italiani sono pronti a dare il massimo per conquistare il podio e consolidare la loro posizione nella classifica generale.

L’ Italia si prepara a vivere da protagonista la terza tappa della Longines League of Nations, massimo circuito internazionale del salto ostacoli dell’equitazione: gli azzurri torneranno in gara nello CSIO5* di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove la prova a squadre è in programma venerdì 20 giugno dalle ore 16.30. Dopo due delle quattro tappe stagionali in programma prima della Finale, a cui prenderanno parte le migliori otto formazioni, l’Italia occupa il sesto posto con 120 punti, con 40 di margine sulla Svezia, nona, e ben 65 sulla Svizzera, decima. L’Italia sarà rappresentata nei Paesi Bassi dal quartetto composto da Piergiorgio Bucci su Hantano, dal carabiniere Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, dal 1° graduato dell’Aeronautica Militare Giulia Martinengo Marquet su Delta del’Isle, e da Paolo Paini su Casal Dorato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione, definito il quartetto dell’Italia per la League of Nations di Rotterdam

