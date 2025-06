Entra nella sua casa di vacanza a Jesolo ci trova un estraneo | arrestato

Una tranquilla giornata di relax si trasforma in un incubo per una donna italiana a Jesolo, quando, aprendo la porta della sua casa di vacanza, si trova davanti uno sconosciuto adagiato sul divano. Il suo cuore balza un colpo e, immediatamente, chiama le autorità. Un episodio che mette in luce quanto possa essere imprevedibile la sicurezza delle nostre case anche in luoghi di vacanza. La vicenda si sta rapidamente sviluppando ed è destinata a far discutere.

Torna nella sua casa estiva a Jesolo e appena apre la porta ci trova all'interno uno straniero adagiato sul divano, intento a¬†riposare.¬†Trasale per lo spavento e poi chiama i vigili. √ą quanto √® successo a una donna italiana venerd√¨ pomeriggio, al lido centro, dove era arrivata a trascorrere il.

