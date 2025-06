Entra in funzione il parcheggio del ' Sacro Cuore' | Intitolato a Guidazzi da sempre si è battuto per questa causa

Finalmente apre il nuovo parcheggio 'Guidazzi' al Sacro Cuore, un tributo doveroso a Mario Guidazzi, figura chiave della politica cesenate scomparsa nel 2022. Con 60 posti auto, di cui 12 coperti da tettoie fotovoltaiche, sarà accessibile 24 ore su 24, offrendo comodità e sostenibilità alla comunità. Una testimonianza tangibile dell'impegno di Guidazzi per il bene comune, che ora prende vita in un'infrastruttura moderna e funzionale. Leggi la notizia completa.

