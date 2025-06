Enrico Galiano a Giorgia Meloni sul referendum | Con che coraggio entro in classe a parlare dell' importanza del voto?

Enrico Galiano, con la passione di sempre, entra in classe per parlare dell’importanza del voto e del referendum di oggi e domani. Con coraggio e coinvolgimento, lo scrittore e docente pordenonese si rivolge direttamente a Giorgia Meloni, criticando il suo atteggiamento e sottolineando il valore della partecipazione democratica. È fondamentale ricordare che il voto è uno strumento potente per costruire il nostro futuro, e Galiano ci invita a riflettere su questa responsabilità condivisa.

Enrico Galiano dice la sua sul referendum di oggi, domenica 8 giugno e di domani, lunedì 9 giugno, sul lavoro e sulla cittadinanza. In particolare il docente e scrittore pordenonese si rivolge alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva annunciato che sarebbe andata al seggio ma.

In questa notizia si parla di: Enrico Galiano Giorgia Meloni

