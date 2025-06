Enrico Brignano al Porto Antico con il nuovo spettacolo Bello di mamma!

Preparati a ridere di cuore con Enrico Brignano al Porto Antico di Genova, il 29 giugno 2025, nel suo nuovo e imperdibile spettacolo “Bello di mamma!”. Dopo il trionfo de “I 7 Re di Roma”, il comico romano torna a conquistare il pubblico con un one-man show irresistibile che celebra l’amore e le storie di mamma. Non perdere questa occasione unica di vivere un’esperienza teatrale coinvolgente e divertente!

Dopo il successo de "I 7 Re di Roma", Enrico Brignano torna in scena con un nuovo e attesissimo spettacolo: "Bello di mamma!" (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un inedito one man show che attraversa l'Italia nell'estate 2025. Il tour farà tappa a Genova domenica 29 giugno.

