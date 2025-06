ennesimo femminicidio un uomo di 81 anni spara e uccide la moglie a lecce

Un dramma che scuote Lecce, dove un tragico femminicidio si è consumato in via Bonifacio. Un uomo di 81 anni ha sparato e ucciso la moglie di 83, Amalia Quarta, con un colpo di pistola alla testa. Attualmente l’anziano è sotto interrogatorio dei carabinieri, mentre la comunità piange questa perdita. È fondamentale promuovere una riflessione profonda sulla violenza di genere e sui segnali di disagio che spesso precedono queste tragedie.

