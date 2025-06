Ennesimo abuso su minore a Messina il Cnddu chiede un piano nazionale di prevenzione e vigilanza territoriale

L’orrore di un nuovo abuso su minore scuote Messina: un episodio che richiede azioni concrete e immediate. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia con fermezza questa terribile violazione e chiede con urgenza un piano nazionale di prevenzione e vigilanza territoriale. È il momento di rafforzare i controlli e proteggere i nostri bambini, affinché episodi come questi non si ripetano mai più.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo sdegno e dolore per il gravissimo episodio verificatosi a Messina, dove un uomo di 62 anni è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente di un minore all'interno della propria cantina.

