Ennesima rissa in centro | tifosi fuori controllo dopo la partita tra Serbia e Albania

Un episodio di violenza che rischia di offuscare la passione per il calcio e minaccia la sicurezza urbana. Dopo la partita tra Serbia e Albania, terminata con un pareggio a zero, i tifosi si sono scatenati in un violento scontro tra piazza Sant’Antonio e via Filzi, dimostrando ancora una volta quanto la rivalità sportiva possa sfociare in comportamenti pericolosi. È fondamentale intervenire per garantire un ambiente più sicuro e civile per tutti.

Un'altra rissa in centro, stavolta dopo una partita di calcio per la qualificazione ai mondiali 2026. Come riporta il Piccolo, ieri sera sarebbero stati i tifosi di Serbia e Albania a scontrarsi violentemente tra piazza Sant'Antonio e via Filzi. Il match, conclusosi in pareggio a 0 - 0, era stato.

