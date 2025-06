Energia rubata per coltivare la droga | blitz dei Carabinieri in un capannone

Carabinieri e funzionari dell’ente energetico hanno scoperto un maldestro tentativo di sfruttamento illecito dell’energia in un capannone abbandonato di Caino. Un’indagine che parte da un sospetto di consumo elettrico anomalo e si trasforma in un blitz sorprendente, smascherando un oscuro traffico di droga alimentato da energia rubata. Il segreto dietro questa scoperta rivela quanto possa essere sottile il confine tra abbandono e attività illecite, portando alla luce un inquietante collegamento.

Sembrava un capannone come tanti, chiuso da tempo e dimenticato ai margini della zona industriale di Caino. Nessun movimento, nessun segnale evidente di attività, se non un sospetto: un consumo anomalo di energia elettrica. È proprio seguendo la pista di un possibile furto di corrente che i.

