Emrata cerca l’amore online Elodie sbarca in tv è colpo di fulmine tra Asia Argento e Piero Chiambretti

Sei curioso di scoprire i segreti più nascosti del mondo dello spettacolo? Questa settimana, tra emozionanti amori digitali, il debutto televisivo di Emrata e il colpo di fulmine tra Asia Argento e Piero Chiambretti, Vanity Fair ti porta in prima fila. Non perderti le tre curiosità che non sai ancora, svelate ogni domenica nelle anteprime di Celebrity Watch: il must della tua palette di notizie glamour.

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emrata cerca l’amore online, Elodie sbarca in tv, è colpo di fulmine tra Asia Argento e Piero Chiambretti

In questa notizia si parla di: Emrata Cerca Amore Elodie

Emrata cerca l’amore online, Elodie sbarca in tv, è colpo di fulmine tra Asia Argento e Piero Chiambretti - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... vanityfair.it scrive