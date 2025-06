Empoli | weekend decisivo per Under 17 e Under 16 verso lo scudetto

Un weekend cruciale per i giovani talenti dell’Empoli, con le formazioni Under 17 e Under 16 impegnate in sfide decisive per il sogno scudetto. I più grandi affrontano il Milan nei quarti di finale, mentre i più giovani puntano a continuare la loro corsa vincente. Due battaglie che potrebbero scrivere il futuro del settore giovanile azzurro. La passione e l’impegno sono alle stelle: ora, tutto dipende da loro.

Fine settimana importante per due formazioni del settore giovanile dell’Empoli, entrambe ancora in corsa per lo scudetto di categoria. Partiamo dai più grandi dell’ Under 17, che questa mattina alle 11 saranno di scena al Centro Sportivo di Petroio per affrontare il Milan nella gara di andata dei quarti di finale. Gli azzurrini hanno chiuso la regular season al secondo posto nel girone C alle spalle della Roma ed hanno quindi evitato i primi due turni delle fasi finali, così come i rossoneri che al pari dei ragazzi di mister Lorenzo Tonelli hanno chiuso al secondo posto il proprio raggruppamento dietro ai ‘cugini’ dell’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli: weekend decisivo per Under 17 e Under 16 verso lo scudetto

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Under Empoli Scudetto Decisivo

Finale calcio Uisp: a Empoli vince Vitolini sul Real Isola, la festa di un paese intero - Il Vitolini trionfa nella finale di calcio UISP, battendo il Real Isola e portando la gioia in un intero paese.

Empoli: weekend decisivo per Under 17 e Under 16 verso lo scudetto - Intanto la Figc ha reso note le date di tutte le finali giovanili in programma nel Lazio: le semifinali Under 17 si giocheranno mercoledì 18 giugno a Frosinone e Latina, mentre la finalissima si terrà ... Segnala sport.quotidiano.net

Empoli Under 16 e Under 18 trionfano: vittorie decisive per lo scudetto - L'Under 16 dell'Empoli vince 2-0 contro il Torino, mentre l'Under 18 trionfa 5-0 contro il Cagliari. La prima squadra del vivaio azzurro a scendere in campo nelle fasi finali di categoria per lo ... Secondo lanazione.it

Empoli Under 16 e Under 18 trionfano: vittorie decisive per lo scudetto - La prima squadra del vivaio azzurro a scendere in campo nelle fasi finali di categoria per lo scudetto ha messo una ... infatti, l’Under 16 di mister Polverini è andata ad imporsi per 2-0 ... Secondo msn.com

Empoli Salernitana 1 1 Serie A Cutrone Bonazzoli #shorts #calcio