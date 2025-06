Empoli | Guido Pagliuca verso la panchina focus sul mercato attaccanti

Empoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Guido Pagliuca in panchina, segnando un cambio di rotta fondamentale. Tra attese e trattative di mercato, il focus si sposta sull’attacco, che necessita di una rivoluzione totale: nessuna punta dall’ultima stagione rimarrà , e nuovi talenti sono pronti a rinvigorire l’azzurro. L’obiettivo è chiaro: costruire un reparto offensivo all’altezza del prossimo sogno di gloria. La strategia è già in movimento.

di Simone Cioni EMPOLI In attesa della fumata bianca per il nuovo allenatore, c’è solo da trovare l’intesa con la Juve Stabia per liberarlo, ma salvo improvvisi ribaltoni sarĂ Guido Pagliuca il tecnico del nuovo corso azzurro. Dopo aver messo a suo posto il tassello della panchina, sarĂ la volta del mercato ed uno dei reparti da rifondare è sicuramente l’ attacco. Delle punte in rosa nell’ultima stagione, infatti, non rimarrĂ nessuno: Esposito e Colombo, per cui la societĂ azzurra come era prevedibile non ha esercitato il diritto di riscatto, sono tornati rispettivamente all’Inter, con cui dovrebbe partire per il Mondiale per Club insieme al fratello Pio Francesco, e al Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli: Guido Pagliuca verso la panchina, focus sul mercato attaccanti

