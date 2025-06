emma nevada amore da melodramma

Nel cuore pulsante del XIX secolo, una giovane voce emergente si rivolgeva con intensità e passione a un mentore e amico venerato. Emma Nevada, allora appena ventunenne, non era solo una cantante, ma un'anima fervente e ricca di emozioni, che tra lettere affettuose e apprezzamenti profondi, svelava il suo mondo interiore. È un racconto di passione, gratitudine e sogni che ci trasporta nell’epoca d’oro dell’opera e dell’amicizia sincera.

Amato Francesco, carissimo amato Francesco, mio amato Angelo, amato amico, carissimo santo amico, amato mio secondo padre, mio caro povero angelo. Non sto scrivendo al fidanzato: sono gli appellativi che una cantante ventunenne, Emma Nevada, rivolgeva per lettera a Francesco Florimo (1800-1888), storiografo e archivista- bibliotecario del Conservatorio di Napoli: costui di anni ne aveva sessanta in più. Il vero nome di lei era Emma Corinna Wixom (1859-1940): americana, soprano leggero (toccava il Fa sovracuto), cantava fin da bambinetta. Studiando sodo, diventò un’artista apprezzata. Cantò ruoli famosi, in Italia e all’estero: La sonnambula, I puritani, Lakmé, Lucia di Lammermoor, La perle du Brésil (Félicien David). 🔗 Leggi su Quotidiano.net