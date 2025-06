Emily Ratajkowski per il compleanno una torta che riproduce il suo lato b

Emily Ratajkowski ha deciso di sorprendere i suoi ospiti con una torta davvero fuori dal comune: un'opera d'arte culinaria che celebra il suo iconico lato B. Addio alle solite torte eleganti e sobrie; questa festa di compleanno è all'insegna del divertimento, della creatività e di un pizzico di provocazione. Scopri chi ha realizzato questo capolavoro e tutti i dettagli di un party che ha fatto parlare il mondo della moda e del gossip. Continua a leggere.

Addio alle solite torte a tre piani con ciuffi di panna e pasta di zucchero, Emily Ratajkowski per il compleanno spegne le candeline su una cake a forma di sedere che riproduce il suo lato B. Chi ha realizzato l'originale torta e tutti i dettagli della festa di compleanno della top model. 🔗 Leggi su Fanpage.it

