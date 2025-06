Emiliano minacciato dopo lo stop ai rapporti con Israele | Non arretreremo di un millimetro

In un clima di tensione crescente, il presidente della Puglia Michele Emiliano si trova sotto minaccia dopo aver deciso di sospendere i rapporti con Israele. Nonostante le intimidazioni via social, Emiliano ha ribadito con fermezza: "Non arretreremo di un millimetro". La controversa decisione nasce in risposta alla condanna internazionale del massacro, ma quali saranno le conseguenze di questa scelta decisa? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Minacce a mezzo social nei confronti del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Alla base dei messaggi minatori ricevuti dal governatore, la lettera con la quale si invitavano dirigenti e dipendenti regionali a interrompere ogni rapporto con il governo Netanyahu per il massacro di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Emiliano minacciato dopo lo stop ai rapporti con Israele: "Non arretreremo di un millimetro"

