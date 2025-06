Emergenza salari perché in Italia il lavoro è povero | strategie aziendali basate sulla compressione dei costi e sempre più precariato

L’Italia si trova di fronte a un’emergenza salari, un fenomeno che riflette un lavoro sempre più povero e precario. Le strategie aziendali, focalizzate sulla compressione dei costi, contribuiscono a un mercato del lavoro instabile, alimentando precarietà e impoverimento. In questo contesto, il dibattito tra esperti come Rinaldo Evangelista e Lia Pacelli mette in luce le radici di una crisi che richiede risposte urgenti e strategiche per ridare dignità ai lavoratori italiani.

Il recente volume collettaneo " Lavoro e salari in Italia ", curato da chi scrive e edito da Carocci, fornisce un quadro approfondito ed empiricamente ben documentato degli aspetti quantitativi e qualitativi di questa emergenza, partendo da un'analisi delle diverse fragilità della struttura occupazionale italiana e delle cause che sono alla base dei bassi salari e della crescita del lavoro precario.

