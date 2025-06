EM8 Eco-Bouquet | la poesia sostenibile dei fiori che non appassiscono

Scopri EM8 Eco-Bouquet, la poesia sostenibile dei fiori che non appassiscono, nata dall’amore per l’unicità e l’artigianalità. Enrica Melotto, artista ligure con un passato nella formazione, crea bouquet eterni, fatti di bottoni vintage e tessuti, portando la bellezza fuori dal tempo. Un modo speciale per celebrare i momenti più preziosi, senza limiti né scadenze. Perché l’amore e la bellezza durano… per sempre.

Life&People.it C’è chi dice che l’amore sia eterno, e chi preferisce che lo siano anche i fiori. Nata tra ricordi familiari e un’irresistibile attrazione per l’unicità imperfetta, EM8 Eco-Bouquet è la realtà artigianale fondata da Enrica Melotto, artista ligure con un passato nel mondo della formazione e una spiccata sensibilità per la bellezza fuori dal tempo. I suoi bouquet non sono composti da fiori freschi, ma da bottoni vintage, tessuti recuperati e dettagli d’altri tempi, che diventano piccole opere da conservare e tramandare. Un’idea poetica, certo, ma anche politica: i suoi eco-bouquet sono manifesti di sostenibilità, memoria e creatività. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

