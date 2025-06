Elon pronto a fondare la sua America viva

Elon Musk si prepara a plasmare la sua America viva, considerando l’idea di creare un proprio partito. Ma il percorso non sarà facile: tra la scarsa popolarità nel GOP e le tensioni con Trump, il sogno di Musk potrebbe incontrare ostacoli simili a quelli di Matteo Renzi in Italia. Riuscirà il visionario a sfidare il sistema o resterà ai margini della politica americana? La sfida è appena iniziata.

Musk accarezza l’idea di crearsi un partito, rischiando però lo stesso modesto risultato di Renzi. Il magnate, infatti, andrebbe a sbattere contro la scarsa popolarità di cui gode nel Gop (per non parlare dell’Asinello). Trump: «Non intendo ricucire con lui». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Elon pronto a fondare la sua «America viva»

