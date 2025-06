Elon Musk il retroscena | Una scazzottata alla Casa Bianca

Un retroscena esplosivo scuote il mondo di Elon Musk e della Casa Bianca. Secondo il Washington Post, una scazzottata tra il miliardario sudafricano e il segretario al Tesoro Scott Bessent ha rischiato di compromettere le delicate trattative politiche. Tra tensioni crescenti e scontri verbali, il fragile equilibrio tra potere e influenze si infrange sotto il peso di un episodio inaspettato. Ma cosa si cela davvero dietro questa vicenda?

Un retroscena esplosivo. Alla rottura tra il presidente Usa, Donald Trump, ed Elon Musk contribuì una scazzottata tra il miliardario sudafricano e il segretario al Tesoro, Scott Bessent, avvenuta nelle scorse settimane alla Casa Bianca. Lo scrive il Washington Post, che cita come font l'ex stratega di Trump, Steve Bannon, tra i critici piu' feroci di Musk. Secondo il quotidiano Usa, dopo un litigio nello Studio Ovale sulla figura da nominare a capo dell'Internal Revenue Service, il fisco Usa, Musk e Bessent avrebbero proseguito l'alterco all'esterno. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42893265 Bessent, il cui candidato alla guida dell'erario era stato preferito da Trump, avrebbe dato a Musk del "totale impostore" per non essere riuscito a raggiungere il suo obiettivo di un trilione di tagli alla spesa federale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elon Musk, il retroscena: "Una scazzottata alla Casa Bianca"

In questa notizia si parla di: Musk Elon Retroscena Scazzottata

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

“Scazzottata alla Casa Bianca tra Musk e il segretario al Tesoro Bessent”: la clamorosa rivelazione che trapela dagli Usa - Alla rottura tra il presidente Usa, Donald Trump , ed Elon Musk contribuì una scazzottata tra il miliardario sudafricano e il segretario al Tesoro, Scott ... Lo riporta msn.com

Occhio nero per Musk alla conferenza: ecco il retroscena che spiega tutto - Elon Musk, dopo aver lasciato la Casa Bianca, ha attirato l'attenzione per un occhio nero mostrato in conferenza con Trump. Come scrive tech.everyeye.it

Elon Musk preoccupa, emerge un nuovo retroscena terribile: la situazione di Tesla si fa critica - Il miliardario di origini sudafricano non starebbe facendo nulla per uscire dal circolo della droga in cui è piombato. Le ultime su Elon Musk. allaguida.it scrive