Elodie a San siro supera l' esame kolossal

Elodie conquista San Siro con un concerto da record, superando ogni aspettativa e dimostrando il suo talento in modo spettacolare. La cantante milanese domenica 8 giugno ha portato quasi 45.000 spettatori in un evento epico, straordinariamente articolato e di grande impatto. Un debutto storico che consacra Elodie come una delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana, aprendo nuove strade per i futuri show dal vivo.

La cantante a Milano domenica 8 giugno era una scommessa che ha portato quasi 45 mila persone e uno show, a tratti mega, che ha un privilegio: è la prima volta che una cantante italiana sforna un concerto così complesso ed elaborato in un contesto del genere.

