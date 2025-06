Elly Schlein sulle presunte irregolarità ai seggi | Vigiliamo su cosa accade

Elly Schlein si schiera ferma contro eventuali irregolarità alle urne, assicurando che tutto è sotto controllo. Con rappresentanti nei seggi e una costante vigilanza, la leader di centrosinistra invita a mantenere alta l’attenzione sui possibili abusi, come segnalato da alcuni esponenti. Mentre si svolgono i ballottaggi e le consultazioni referendarie, la trasparenza resta al centro dell’attenzione, perché la democrazia si difende anche con la massima vigilanza.

"Ci stiamo informando di tutto. Abbiamo i nostri rappresentanti nei seggi e prendiamo nota di tutto". Elly Schlein risponde così a chi, all'uscita del seggio, le riferisce che il personale addetto chiede se si vogliono o meno ritirare le schede per votare per i 5 referendum. Un atteggiamento che alcuni di sinistra - come Angelo Bonelli - hanno definito "un abuso". "Nelle città dove sono in corso i ballottaggi per le amministrative come Taranto, molti presidenti di seggio chiedono agli elettori se vogliono votare anche per i referendum. Un abuso! Chiedo al ministro Piantedosi di intervenire e annuncio interrogazione parlamentare", ha accusato il leader di Europa Verde su X a urne aperte.