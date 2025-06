Elliott Murphy torna a Bergamo | nel nuovo disco il suo rock urbano

L’ANNUNCIO. Il rocker americano, salutato negli Usa come «un nuovo Dylan», sarà in concerto al Druso il 12 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Elliott Murphy torna a Bergamo: nel nuovo disco il suo rock urbano

In questa notizia si parla di: Elliott Murphy Torna Bergamo

Elliott Murphy torna a Bergamo: nel nuovo disco il suo rock urbano - Il rocker americano, salutato negli Usa come «un nuovo Dylan», sarà in concerto al Druso il 12 settembre. Leggi su ecodibergamo.it

Energia e poesia, a Dalmine torna il rock di Elliott Murphy - Venerdì 8 aprile al Teatro Civico di Dalmine torna il cantautore americano Elliott Murphy, ormai di casa nella nostra provincia e ancora in duo con il chitarrista Olivier Durand. Leggi su ecodibergamo.it

Elliott Murphy e Olivier Durand gratis al Green Village per una serata rock - Il loro mini tour in Italia si ferma anche a Bergamo il 25 luglio al Green Village, lo spazio estivo allestito per dar luogo ad eventi ... Leggi su bergamonews.it