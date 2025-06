Elisabetta Gregoraci vacanza di lusso sullo yacht da 390mila euro a settimana

Elisabetta Gregoraci, la regina della mondanità, sta vivendo un esclusivo week-end a Saint Tropez a bordo di uno yacht da sogno dal valore di quasi 400mila euro a settimana. Con il figlio Nathan Falco Briatore, ha scelto il massimo del lusso e del comfort, immergendosi in un’esperienza che pochi possono solo immaginare. Scopriamo insieme come è fatto questo capolavoro di eleganza e raffinatezza. Continua a leggere.

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze con il figlio Nathan Falco briatore a Saint Tropez. I due per il week end al mare non hanno scelto una villa qualsiasi ma un maxi yacht di lusso che costa quasi 400mila euro a settimana. Ecco come è fatto il panfilo e come sono gli interni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Elisabetta Gregoraci Vacanza Lusso Yacht 390mila Euro Settimana

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci parlano di GF VIP, Pierpaolo Pretelli e riconciliazione - Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, due ex concorrenti del Grande Fratello VIP, si riuniscono in un episodio del podcast di Salemi, scatenando l'interesse dei fan.

Elisabetta Gregoraci, festa sullo yacht di Flavio Briatore per il compleanno del nipotino Gabriel - Una bella festa in famigila, Elisabetta ... sorella minore Marzia Gregoraci. E l'aspetto più bello di questi scatti social è che la famiglia "allargata" si trovi sullo yacht Force Blue dell ... Secondo leggo.it

Karina Cascella demolisce Elisabetta Gregoraci/ “Non le piace il lusso sfrenato e…” - Karina Cascella ha attaccato pesantemente Elisabetta Gregoraci. In un’intervista ... con lo sfarzo e il lusso sfrenato. A me viene da sorridere leggendo una dichiarazione del genere, ma credo ... Segnala ilsussidiario.net

Briatore con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan in vacanza in Kenya: ecco il resort di lusso a Malindi - Nonostante la separazione, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non hanno mai fatto mistero di aver mantenuto un ottimo rapporto. I due sono in vacanza insieme in Kenya insieme a loro figlio ... Riporta ilmattino.it

Briatore e la Gregoraci di nuovo sul loro yacht