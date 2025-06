Elezioni regionali dalla consigliera dem Manuela Bora la richiesta di deroga per il terzo mandato

In un momento cruciale per il panorama politico di Ancona, la consigliera regionale Manuela Bora, forte di due mandati alle spalle, presenta una richiesta di deroga per candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali. La sua istanza, arrivata in vista della riunione provinciale del PD, potrebbe segnare un nuovo capitolo nel suo impegno politico e nel futuro della regione. Resta da scoprire se il coraggio di Bora sarà accolto, aprendo nuove prospettive per il partito e per i cittadini.

ANCONA – La consigliera regionale uscente del Pd, Manuela Bora, già due mandati in assemblea, chiede la deroga per una candidatura alle prossime elezioni regionali. L'istanza, alla vigilia della riunione provinciale dem di Ancona che sancirà l'eventuale avallo della candidatura per cui serviranno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Elezioni regionali, dalla consigliera dem Manuela Bora la richiesta di deroga per il terzo mandato

