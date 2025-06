Elezioni delle Rsu in Haupt Pharma | trionfa la Confail

alle urne un'affluenza record che testimonia la forza e l'unità dei lavoratori. La vittoria della Confail riflette la fiducia crescente nei confronti di un'organizzazione che si impegna a tutela dei diritti e del benessere di tutti i dipendenti, rafforzando così il ruolo fondamentale delle RSU nel rappresentare le istanze dei lavoratori in Haupt Pharma.

Alle elezioni delle Rsu in Haupt Pharma trionfa la Confail. Nel rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie all'interno dello stabilimento di Latina si è registrata un'affluenza senza precedenti: 550 lavoratori su 572 aventi diritto al voto hanno partecipato all'elezione facendo registrare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Elezioni delle Rsu in Haupt Pharma: trionfa la Confail

In questa notizia si parla di: Elezioni Haupt Pharma Trionfa

Elezioni Turchia, trionfa l'opposizione: batosta per Erdogan - Trionfo dell’opposizione in Turchia alle elezioni amministrative, con il partito repubblicano Chp che diventa la prima forza politica del Paese e si conferma a Istanbul e Ankara, i due centri ... Da iltempo.it

Elezioni in Albania, Edi Rama trionfa e va verso la maggioranza assoluta. Proteste dal centrodestra: «Voti rubati». Sette persone in manette - L'articolo Elezioni in Albania, Edi Rama trionfa e va verso la maggioranza assoluta. Proteste dal centrodestra: «Voti rubati». Sette persone in manette proviene da Open. Scrive msn.com

Albania, alle elezioni trionfa il premier Rama. L’opposizione denuncia brogli - Trionfo del premier socialista Edi Rama alle elezioni politiche in Albania. I primi exit poll diffusi nella serata di domenica 11 maggio lo danno come il vincitore assoluto: nel quarto mandato di ... Secondo ilsole24ore.com