Elezioni a Cernusco sul Naviglio si vota per il ballottaggio | sfida Colombo-Mereghetti

A Cernusco sul Naviglio si decide il futuro: domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, in un emozionante ballottaggio tra Colombo e Mereghetti, i cittadini sono chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco. Contestualmente, tutta Italia sarà impegnata nei cinque cruciali referendum su lavoro e cittadinanza. Una tornata elettorale che promette di essere decisiva, coinvolgendo la comunità in un momento di grande importanza democratica. La sfida è aperta: chi guiderà il paese nei prossimi anni?

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si vota in tutta Italia per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza e, a Cernusco sul Naviglio (hinterland est di Milano), per il ballottaggio. Al primo turno di due settimane prima, infatti, nessun candidato sindaco aveva superato la soglia del 50% di voti.

