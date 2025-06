Eleonora Riso e la cucina | Valorizzare l’ingrediente senza soffocarlo ecco la mia idea

Eleonora Riso, tra le voci più autentiche della cucina toscana, ci insegna che valorizzare un ingrediente significa rispettarlo e lasciarlo esprimere al massimo. La sua filosofia? Meno tocchi, più rispetto. In un mondo dove spesso si rischia di soffocare la materia prima, Eleonora ci ricorda che la qualità nasce dalla semplicità e dall’attenzione ai dettagli. Quanto conta l’ingrediente giusto? Moltissimo, perché è lì che si cela il vero sapore.

Firenze, 8 giugno 2025 – “La cucina? È come una storia ben raccontata: non serve stravolgerla, basta rispettare gli ingredienti”. Eleonora Riso sarà tra gli ospiti di Agrofutura 2025. Toscana doc, cuoca con la testa nel mondo e le mani nella terra, costruisce i suoi piatti partendo da una regola semplice: meno tocchi, meglio è. Quanto conta l’ingrediente giusto?? ”Conta tutto. Se posso, cerco il piccolo produttore, l’agricoltore. Soprattutto quando si parla di prodotti trasformati: meglio evitarli e partire dalla materia prima. In Toscana siamo fortunati, anche i supermercati iniziano ad avere un occhio per la qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it